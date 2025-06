Lula propõe ONU para coordenar discussões entre Rússia e Ucrânia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva propôs neste sábado (7) que a ONU crie um grupo de países para atuar na mediação entre Rússia e Ucrânia em busca de um acordo, ao mesmo tempo que fez um apelo para que todos sejam realistas.

As declarações aconteceram no momento em que as negociações em Istambul que tentam encerrar o conflito iniciado há mais de três anos estão paralisadas, enquanto as tropas russas multiplicam os ataques contra o país vizinho.