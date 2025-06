Lula diz que vai falar com Trump para que americano compareça à COP30

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste sábado (7) que se o seu homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, não confirmar a presença na reunião de cúpula da ONU sobre o clima (COP30), programada para novembro no Brasil, ele vai ligar "pessoalmente" para convencer o americano.

Em abril, o governo dos Estados Unidos anunciou o fechamento do escritório que administrava a diplomacia climática do país, o que provoca o temor de uma ausência total da maior economia do mundo na cúpula prevista para a cidade de Belém, de 10 a 21 de novembro.