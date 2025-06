Irã obtém documentos sensíveis de planos e instalações nucleares de Israel, diz mídia estatal

O serviço de inteligência do Irã obteve documentos sensíveis e estratégicos de Israel, incluindo registros de planos e instalações nucleares, reportou a mídia estatal israelense.

"As fontes afirmaram que, embora a operação para obter os documentos tenha ocorrido há algum tempo, o enorme volume de material e a necessidade de transportá-lo com segurança até o Irã exigiram a imposição de um bloqueio de informações, a fim de garantir que tudo chegasse protegido aos locais designados", disse a estatal PressTV, ligada à Rede de Televisão da República Islâmica do Irã.