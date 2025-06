Hamas ameaça segurança de refém após cerco de Israel na área onde ele está aprisionado

Israel faz um novo cerco à Faixa de Gaza e, de acordo com o Ministério da Saúde do território palestino, pelo menos 95 pessoas foram mortas nas últimas 24 horas.

Pinta foi para Israel trabalhar na agricultura, foi sequestrado do Kibutz Nir Oz e morto no início da guerra, que começou em 7 de outubro de 2023.

O exército israelense informou ter recuperado o corpo de um refém tailandês sequestrado durante o ataque do Hamas a Israel em outubro de 2023. O corpo de Nattapong Pinta foi devolvido em uma operação militar especial na área de Rafah, no sul de Gaza.

Israel afirmou que responde aos "ataques bárbaros" do Hamas e desmantelando suas tropas e que toma todas as precauções viáveis para minimizar os danos civis.

Quatro ataques israelenses atingiram a área de Muwasi, no sul de Gaza, entre Rafah e Khan Younis. No norte de Gaza, um ataque atingiu um apartamento, matando sete pessoas, incluindo uma mãe e cinco crianças. Seus corpos foram levados para o hospital Shifa.

O exército disse que as tropas chamaram, mas como os suspeitos continuaram avançando, dispararam tiros de advertência. Um oficial do exército que não pôde ser identificado, de acordo com os procedimentos militares, disse que os tiros foram disparados a cerca de um quilômetro do local de distribuição.

Nas últimas duas semanas, ataques a tiros ocorreram frequentemente perto dos novos centros onde milhares de palestinos desesperados estão sendo direcionados para coletar comida.

Testemunhas dizem que tropas israelenses próximas abriram fogo, e mais de 80 pessoas foram mortas, de acordo com funcionários de hospitais de Gaza.

Os centros de distribuição de alimentos são administrados pela Fundação Humanitária de Gaza, um novo grupo principalmente de contratados americanos. Israel quer que a GHF substitua grupos humanitários em Gaza que distribuem ajuda em coordenação com as Nações Unidas.

Um porta-voz da GHF, falando sob condição de anonimato de acordo com as regras do grupo, disse que não alimentou os residentes de Gaza no sábado e culpou as ameaças do Hamas. Não houve resposta imediata do Hamas.

Israel acusa o Hamas de desviar ajuda do sistema liderado pela ONU. A ONU e grupos de ajuda negam que haja um desvio significativo de ajuda para militantes e dizem que o novo sistema - que rejeitaram - permite que Israel viole princípios humanitários e não será eficaz.

A ONU diz que não conseguiu distribuir muita ajuda sob seu próprio sistema por causa da insegurança e das restrições militares israelenses aos movimentos.

Palestinos fizeram fila em uma cozinha popular na Cidade de Gaza para receber doações.

"Estou aqui há mais de uma hora e meia. Acho que estou com insolação" disse Farida al-Sayed, que estava esperando e disse que tinha seis pessoas para alimentar. "Só tinha lentilhas, e elas acabaram."

Terroristas liderados pelo Hamas mataram cerca de 1.200 pessoas, na maioria civis, no ataque de 7 de outubro e sequestraram 251 reféns. A maioria foi libertada em acordos de cessar-fogo ou outros acordos.

As forças israelenses resgataram oito reféns vivos e recuperaram dezenas de corpos. A campanha militar de Israel matou mais de 54.000 palestinos, na maioria mulheres e crianças, de acordo com o ministério da saúde de Gaza, que não distingue entre civis e combatentes. A ofensiva destruiu grandes partes da Gaza administrada pelo Hamas e deslocou cerca de 90% de sua população de cerca de 2 milhões de palestinos.