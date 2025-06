Barco com ativistas está a 48 horas de Gaza com ajuda humanitária

O barco abriga 12 ativistas de sete países diferentes, sendo Thiago o único não europeu. “A gente tem maiorias sociais do mundo do nosso lado. As pessoas sabem no fundo do coração delas que matar crianças de fome é errado”, completou.

Segundo Thiago, o objetivo é entregar alimentos e medicamentos em Gaza e voltar, abrindo espaço para que mais barcos e pessoas façam o mesmo.