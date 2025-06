Tottenham demite técnico Postecoglou apesar do título da Liga Europa

O Tottenham Hotspur anunciou nesta sexta-feira (6) a demissão do técnico australiano Ange Postecoglou, dois anos depois de sua contratação e duas semanas após o time londrino conquistar a Liga Europa.

O primeiro troféu do Tottenham em 17 anos, contra o Manchester United na final por 1 a 0, não foi suficiente para manter no cargo o técnico de 59 anos, que teve uma temporada desastrosa na Premier League, terminando em 17º lugar.

Foi a pior campanha do Tottenham desde a criação da Premier League em 1992.

O presidente do clube, Daniel Levy, com um longo histórico de demissões de treinadores, decidiu abrir caminho para a saída do australiano, cujo contrato expirava em 2027, apesar da alta multa rescisória que teria que pagar.

O técnico foi prejudicado por uma série de lesões que afetaram muitas das estrelas do elenco e na reta final da temporada decidiu se concentrar na competição europeia.