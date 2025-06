Príncipe William elogia em documentário o trabalho de vigilante mexicano no Golfo da Califórnia

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ceseña Calderón passou mais de 35 anos mergulhando à noite como pescador ilegal de arpão antes de mudar de lado.

Desde 2009, o homem faz parte da equipe de monitoramento da organização sem fins lucrativos Red de Observadores Ciudadanos (ROC), formada por moradores locais que trabalham com as autoridades para patrulhar as águas.

O mexicano participa de missões noturnas perigosas para proteger as espécies marinhas na Baía de La Paz.

De acordo com o príncipe de Gales, Ceseña Calderón "está liderando uma revolução silenciosa no mar, criando confiança, mudando a maré e mostrando como aqueles que antes eram parte do problema podem se tornar os maiores protetores do oceano".