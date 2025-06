Lula reafirma em Paris que é preciso regular redes digitais e criar governança sobre uso de IA

"As oportunidades que se abrem com a inteligência artificial são ilimitadas, mas os riscos não são menores", afirmou o presidente brasileiro, logo após receber o título de doutor honoris causa da universidade pública em Saint Denis, município da região metropolitana de Paris.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reforçou nesta sexta-feira, 6, durante discurso na Universidade de Paris 8, que a ausência de uma regulação das redes digitais somente interessa às grandes corporações. Lula disse que também é necessário criar uma governança sobre o uso da Inteligência Artificial (IA). Ele contou que a Cúpula dos Brics, que vai ser realizada em junho, no Brasil, vai adotar uma declaração conjunta sobre IA.

O Brasil é um país que poderia ser muito mais desenvolvido se, no passado, a elite política tivesse feito o necessário para isso, afirmou. "Tento imaginar que tipo de elite tinha o Brasil que não levava em conta a necessidade de educar seu povo para tornar o País competitivo em termos de indústria, comércio", disse Lula.

"No meu país, a filha de uma empregada doméstica pode disputar um banco da universidade com a filha da patroa da sua mãe. Somente o Estado pode garantir oportunidade para todo mundo", disse Lula, mencionando os programas ProUni e Fies.

Em seu discurso, Lula defendeu a educação como forma de transformação social e afirmou que as pessoas mais pobres devem ter o direito de escolher qual carreira e curso querem fazer. "Muitos escolhem o que querem fazer. Mas muitos outros não têm o direito de escolher o que vão estudar porque 'nasceram para ser pobres'. Não é normal a gente aceitar a ideia de que há pessoas que nasceram para ser pobres", disse Lula.

Em seu discurso, Lula afirmou também que é preciso investir mais em educação em período integral, ampliar o currículo escolar, abrangendo temas como crise climática. "É preciso colocar mais ensinamento da vida real para que todos aprendam a cuidar do meio ambiente", disse, acrescentando que o governo tem a meta de, até 2030, ter 80% das crianças do ensino fundamental já alfabetizadas no segundo ano. "A educação é a ferramenta mais poderosa para solucionar os males sociais".

Genocídio em Gaza

A exemplo do que fez na quinta-feira (5) durante coletiva à imprensa, Lula reafirmou sua indignação sobre a guerra na Ucrânia e o genocídio em Gaza. "A intolerância e o extremismo corroem a confiança das instituições", disse. Ele repetiu que defender a educação também é uma forma de resguardar valores da democracia. "A extrema direita usa o mesmo método das ditaduras no século passado que é atacar estudantes e professores. A extrema direita tem medo da educação porque sabe que é lá onde nasce a consciência", disse.