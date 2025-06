A um ano da Copa do Mundo, futebol vive seu auge no Canadá

O Canadá não é conhecido por seu futebol, mas os torcedores que comparecerem à Copa do Mundo do próximo ano descobrirão um país onde o esporte mais popular do mundo está prosperando. A primeira partida no Canadá do maior evento do 'soccer' do planeta, organizado em conjunto com Estados Unidos e México, será disputada em 12 de junho de 2026, em Toronto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A cidade é frequentemente citada como uma das mais diversas do mundo e onde a imigração impulsionou a popularidade do futebol. Juntamente com Montreal e Vancouver, é também uma das três cidades canadenses a ter um time participando da Major League Soccer, a liga profissional norte-americana. "Ao longo dos anos, vimos uma explosão de diversidade", diz Majied Ali, que administra uma liga para jovens muçulmanos no bairro de Scarborough, a leste de Toronto, que tem uma longa história de acolhimento de imigrantes. Sua liga tinha 34 crianças quando foi criada em 1996, disse à AFP o homem que emigrou de Trinidad e Tobago em 1986. Atualmente, conta com cerca de 1.500 jogadores, incluindo uma lista de espera.

Ele atribui esse crescimento às ondas de imigração em comunidades muçulmanas, com a chegada de refugiados da Somália e do Kosovo na década de 1990, seguidos por aqueles que fugiam de conflitos no Afeganistão e na Síria. - Hóquei no gelo em declínio - De acordo com um relatório divulgado no ano passado pela Fundação Jumpstart, que monitora a participação esportiva de jovens em todo o Canadá, "o futebol é consistentemente o esporte mais popular" em todos os grupos demográficos, com exceção de jovens com deficiência.

No geral, 62% dos jovens canadenses jogaram futebol mais de uma vez nos últimos três anos, enquanto a natação ocupa o segundo lugar, com 44%. A ascensão do futebol também coincidiu com o declínio da participação de jovens no hóquei no gelo, o esporte nacional. "O futebol é mais barato que o hóquei, com menos equipamentos", explica Dave Cooper, professor de educação física da Universidade de Toronto.

O número de jovens canadenses que jogam hóquei caiu drasticamente em 33% nos últimos 15 anos, de acordo com o relatório da Jumpstart. - "Onde está a energia" - Erik Wexler, que administra um programa esportivo para famílias de baixa renda, especialmente novos imigrantes, se concentra no futebol e no basquete porque "é o que as pessoas estão pedindo".