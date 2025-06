Veto de Trump a vistos para alunos estrangeiros gera angústia em Harvard

O galês-dinamarquês Alfred Williamson, que está no segundo ano de física e políticas públicas na prestigiada universidade, se "agarra à esperança de que Harvard vencerá esta luta e poderá voltar no próximo semestre".

"Isso é mais uma demonstração autoritária de abuso de poder do governo, que pune estudantes internacionais por frequentarem uma universidade que se recusa a se curvar diante da administração", acrescentou Williamson, que passa as férias fora dos Estados Unidos.

"O governo Trump faz todo o possível para esmagar esses sonhos", disse Williamson, de 20 anos, à AFP sobre a decisão mais recente do presidente, que alegou que "a conduta de Harvard a tornou um destino inadequado para estudantes e pesquisadores estrangeiros" e ameaçou revogar os vistos dos alunos internacionais já matriculados.

Um juiz suspendeu uma tentativa anterior do republicano de retirar a habilitação da universidade para matricular estudantes internacionais, que no ano letivo recém-encerrado representaram 27% do corpo discente.

Harvard se tornou o principal alvo da campanha do presidente americano contra as principais universidades do país, às quais ele acusa de antissemitismo por permitir manifestações pró-palestina em seus campi e de impor políticas de diversidade, inclusão e igualdade (DEI).

O governo congelou cerca de 3,2 bilhões de dólares (R$ 17,9 bilhões) em subsídios federais e contratos com esta integrante da Ivy League, que reúne as universidades mais prestigiadas do país, e a excluiu de futuros auxílios, além de ameaçar anular suas isenções fiscais.

Harvard não respondeu ao pedido de comentário, mas na quarta-feira classificou a mais recente medida de Trump como "retaliação".