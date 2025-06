Sindicatos dos EUA tentam manter o controle diante da ameaça da IA

"Como trabalhadores, um dos nossos meios de pressão é nos recursamos a trabalhar", explica Aaron Novik, unm do pilares do sindicato ALU da Amazon.

Na semana passada, o seu homólogo do Colorado fez o mesmo. Em outros estados, como Indiana e Maryland, estão sendo estudadas leis semelhantes.

- "Perder o trem" -

Com Joe Biden como presidente (2021-2025), o departamento de Trabalho publicou, em outubro do ano passado, recomendações para as empresas, instando-as a informar com transparência sobre o uso da IA, incluir os funcionários em suas decisões estratégicas sobre o tema e apoiar aqueles em cargos ameaçados.