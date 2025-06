Putin diz estar disposto a 'ajudar a resolver' a questão nuclear entre Irã e EUA

"Temos uma parceria estreita com Teerã. E o presidente Putin disse que está disposto a usar essa parceria para ajudar a resolver a questão nuclear iraniana", disse à imprensa o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na véspera, Trump disse que Putin "sugeriu que participaria das conversas" entre o Irã e os Estados Unidos.

Inimigos há mais de quatro décadas, o Irã e os Estados Unidos realizaram cinco rodadas de negociações desde abril, com a mediação de Omã, em uma tentativa de concluir um acordo destinado a impedir que Teerã adquira armas nucleares. Em troca, propõe levantar as sanções que paralisam sua economia.

Mas essas negociações estão sempre ficam estagnadas na questão do enriquecimento de urânio.

As grandes potências ocidentais e Israel, considerado pelos especialistas como o único país com armas nucleares no Oriente Médio, acusam há muito tempo Teerã de tentar se equipar com armamento nuclear.