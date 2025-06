Netanyahu anuncia recuperação dos corpos de dois reféns em Gaza durante operação especial

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou nesta quinta-feira (5) que o Exército conseguiu recuperar os corpos de dois cidadãos israelense-americanos assassinados no ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023 e sequestrados desde então na Faixa de Gaza.

Graças a esta operação, "foram devolvidos a Israel os corpos de dois de nossos reféns que estavam nas mãos da organização terrorista assassina Hamas: Judy Weinstein-Haggai e Gad Haggai, do kibbutz Nir Oz. Que sua memória seja abençoada", afirmou o premiê.

"Judy e Gad foram assassinados em 7 de outubro e levados para a Faixa de Gaza", acrescentou.

Segundo um comunicado do kibbutz Nir Oz, o casal, que tinha sete filhos e sete netos, foi "assassinado e sequestrado em 7 de outubro no campo próximo a sua casa" nesta comunidade agrícola, a poucos quilômetros de Gaza.

Gadi Haggai, que tinha 72 anos no momento do assassinato, era "um homem de espírito dinâmico (...) muito ligado à terra", e sua esposa Judy Weinstein Haggai, 70 anos, era "professora de inglês especializada em crianças com necessidades especiais", segundo o kibbutz.