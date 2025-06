Musk diz que Trump é mencionado em documentos sobre Epstein, condenado por abuso de menores

Em meio à sua briga pública online com Donald Trump nesta quinta-feira, 5, Elon Musk afirmou que documentos ligados à investigação do condenado por abuso sexual de menores Jeffrey Epstein não foram divulgados porque mencionam o presidente.

Musk tem suas próprias conexões com o criminoso sexual condenado. Ele foi fotografado em uma festa em 2014 com Ghislaine Maxwell, uma das associadas de longa data de Epstein e ex-namorada que foi condenada em 2021 sob a acusação de ter auxiliado Epstein em suas atividades de tráfico sexual. Essa imagem circulou amplamente online. Em 2018, Epstein disse a um repórter do Times que estava aconselhando Musk, embora ele tenha negado isso na época.

Com as acusações de Musk, os democratas da Câmara já começaram a se mobilizar para requisitar a divulgação imediata dos arquivos de Epstein. "Eu pedi a divulgação completa dos Arquivos de Epstein há um mês por causa da minha suspeita de que a Procuradora-Geral Pam Bondi estava ocultando os arquivos para proteger Donald Trump", escreveu o deputado Dan Goldman, democrata de Nova York, no X. "Agora minha suspeita foi confirmada."

As publicações de Musk são resultados de uma briga aberta entre ele e o presidente, que já o chamou de "first buddy", nas redes sociais, que começou com críticas a um projeto de lei de cortes de impostos. Trump disse estar desapontado com seu ex-conselheiro pelas críticas, que respondeu chamando-o de ingrato. O republicano então escalou ameaçando cortar os contratos federais com as empresas de Musk.