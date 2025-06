Líbano diz que desmantelou 'mais de 500' instalações militares do Hezbollah

O primeiro-ministro do Líbano, Nawaf Salam afirmou nesta quinta-feira (5) que o exército libanês desmantelou "mais de 500 posições militares e depósitos de armas" no sul do país após a guerra entre Israel e o movimento islamista Hezbollah.

Em um discurso televisionado, no qual fez um balanço de 100 dias depois de ter obtido a confiança do Parlamento, o chefe de governo disse que havia realizado as reformas exigidas pela comunidade internacional.