Lançamento de desenho libertário em canal estatal causa polêmica na Argentina

A estreia de uma série de animação que promove o bitcoin, questiona as universidades e critica o papel do Estado está causando polêmica na Argentina, desde que o governo de Javier Milei a incluiu na nova programação do canal estatal infantil Paka Paka. A chegada do desenho “Tuttle Twins”, prevista para julho, foi celebrada pelos apoiadores do presidente libertário, mas questionada por seus detratores, que denunciam uma doutrinação.

"Quando o dinheiro é controlado, ele é corrupto", diz um bitcoin falante, ao explicar a teoria de que a criptomoeda é a melhor opção para evitar que os governos emitam cédulas e controlem a inflação. A série, de origem americana, retrata as aventuras dos gêmeos Tuttle e sua avó, que viajam no tempo para aprender sobre liberalismo e economia ao lado de personagens como os economistas ultraliberais Milton Friedman e Ludwig Von Mises, ambos acadêmicos de cabeceira de Milei. "É o único desenho animado liberal do mundo (...) Está relacionado aos valores que nós defendemos", afirmou o diretor do Paka Paka, Walter Gómez, em uma entrevista ao canal de streaming governista Carajo. Contactado pela AFP, ele preferiu não se manifestar. O influenciador libertário Pablo Pazos, conhecido como Gordo Pablo, elogiou a iniciativa. "Muito bem, obrigado, não haverá crianças comunistas", declarou em outro programa do Carajo.

Ao anunciar, em maio, sua nova grade de programação, o Paka Paka garantiu que o conteúdo não terá "orientação ideológica". Mas críticos afirmam o contrário e responsabilizam Milei, que frequentemente cita alguns dos economistas que aparecem na série. Os cães do presidente, inclusive, têm seus nomes. Para Valeria Dotro, ex-responsável pelos conteúdos do canal infantil, Tuttle Twins "parece uma provocação, porque é algo muito grosseiro, que não tem narrativa nem lógica que o torne interessante, (...) considero ruim como produto".

"Há uma intenção concreta de transmitir uma ideologia", afirmou à AFP. - Tuttle Twins - Em Tuttle Twins, economistas liberais explicam conceitos como inflação, subsídios estatais e planejamento central da economia. Também aparecem personagens como o bilionário Elon Musk e o autor do "Manifesto comunista", Karl Marx, que, ridicularizado, está sempre pedindo dinheiro.

"Todo mundo precisa de comida, água e abrigo para sobreviver, mas precisar disso não lhes dá o direito de ter. Isso ocorre porque você não tem direito ao trabalho do outro", afirma a versão animada do filósofo inglês John Locke (1632-1704), considerado um dos pais do liberalismo. Outros trechos da série questionam os benefícios da educação universitária. "Há bons programadores no Google, Apple e Microsoft que foram contratados apenas com um curso de três meses", canta um personagem. Tuttle Twins é baseado nos livros homônimos de Connor Boyack, que também é produtor-executivo da série televisiva e admirador confesso de Milei, a quem incluiu em uma de suas últimas histórias em quadrinhos, "As medalhas ao mérito", como um jovem crítico do socialismo.