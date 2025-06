Júri do caso Harvey Weinstein se reúne para selar sua sorte

"Nosso júri começou suas deliberações", declarou às 11h40 locais (12h40 no horário de Brasília) o juiz Curtis Farber, depois de ter instado os jurados, em um tom solene, a recorrerem ao "bom senso" e considerarem apenas "as provas" para tomar uma "decisão" que deve ser unânime.

O júri que selará a sorte do ex-produtor de cinema Harvey Weinstein começou a deliberar, nesta quinta-feira (5), após receber as últimas instruções do juiz que presidiu o novo julgamento por estupro e agressão sexual, quase oito anos depois do início do caso emblemático que desencadeou o movimento #MeToo.

O cofundador do estúdio Miramax voltou a sentar no banco dos réus depois que um tribunal de apelações do estado de Nova York ordenou a realização de um novo julgamento, após anular, em 2024, uma condenação de 23 anos pelas mesmas acusações, alegando falhas processuais.

Neste novo julgamento, Weinstein, de 73 anos, voltou a encarar suas antigas acusadoras: a ex-assistente de produção Mimi Hayley e a atriz Jessica Mann, que o denunciaram por agressão sexual e estupro, supostamente ocorridos em 2006 e 2013, respectivamente. Foi somada uma nova denúncia da ex-modelo polonesa Kaja Sakola, que o acusou de agressão sexual ocorrida supostamente em 2006 em um hotel de Manhattan.

"Ele estuprou três mulheres, todas disseram que não!", disse a promotora Nicole Blumberg nos argumentos finais de um julgamento que durou mais de um mês e meio, no qual o acusado, com vários problemas de saúde, compareceu em cadeira de rodas.

Por outro lado, para a defesa, o produtor de sucessos de bilheteria como "Pulp Fiction" manteve relações sexuais consensuais com as três mulheres, que supostamente pretendiam seduzi-lo para que as ajudasse a entrar no show business.