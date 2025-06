Jordânia se classifica para sua 1ª Copa do Mundo; Coreia do Sul também garante vaga

Com esse triunfo, a Jordânia, segunda colocada do Grupo B, não pode mais ser alcançada pelo Iraque (3º), que perdeu por 2 a 0 para a Coreia do Sul, primeira colocada e também classificada.

A Jordânia se classificou para sua primeira Copa do Mundo nesta quinta-feira (5), após uma vitória por 3 a 0 sobre Omã na penúltima rodada das Eliminatórias Asiáticas.

Oh Hyeon-gyu e Kim Jin-gyu marcaram para a Coreia do Sul contra uma seleção iraquiana que ficou reduzida a dez jogadores logo aos 26 minutos, após a expulsão de Ali Al-Hamadi que cometeu uma falta em Cho Yu-min.

Os jordanianos, comandados pelo técnico marroquino Jamal Sellami, venceram graças a um hat-trick de Ali Olwan, com um de seus três gols sendo marcado de pênalti.

O Iraque está em terceiro no Grupo B, com Omã e Palestina ainda com chances de avançar para a quarta fase das Eliminatórias. A Palestina, que derrotou o Kuwait por 2 a 0 em Ardhiya, recebe Omã na terça-feira, enquanto o Iraque enfrenta a Jordânia em Amã.

Coreia do Sul e Jordânia se tornaram o nono e o décimo países, respectivamente, a se classificarem para a Copa do Mundo de 2026, que contará com 48 seleções e será co-sediada por Estados Unidos, Canadá e México.

As duas seleções se juntam assim aos três países-sede, além do Uzbequistão — também classificado nesta quinta-feira —, Japão, Nova Zelândia, Irã e a campeã mundial Argentina.