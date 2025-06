Israel recupera os corpos de dois reféns na Faixa de Gaza

O governo de Israel informou nesta quinta-feira (5) ter recuperado os corpos de dois reféns que foram levados pelo Hamas para a Faixa de Gaza no dia 7 de outubro de 2023, no ataque que deu início à guerra no território palestino.

O kibutz Nir Oz anunciou a morte de Weinstein e Haggai em dezembro de 2023. Eles estavam caminhando nos arredores do kibutz, onde moravam, quando foram capturados por militantes do Hamas na manhã do dia do ataque. O casal deixa quatro filhos e sete netos. Fonte: Associated Press.