Guatemalteco é o primeiro deportado a retornar aos EUA por ordem judicial

Segundo documentos judiciais, o guatemalteco O.C.G., identificado apenas por suas iniciais, entrou nos Estados Unidos sem visto em março de 2024 e foi deportado pouco depois para a Guatemala. No mês seguinte, voltou a tentar emigrar e entrou no México, onde "foi violentado e mantido como refém até que um membro da família pagou o resgate".

O.C.G. optou por seu país e viveu escondido na Guatemala enquanto seu caso corria na Justiça dos Estados Unidos.

Em 23 de maio, o juiz Brian E. Murphy determinou à administração do presidente Donald Trump "tomar todas as medidas imediatas" para "facilitar o retorno de O.C.G. aos Estados Unidos".

Em 28 de maio, a administração informou à Justiça que a seção local de Phoenix do Escritório de Detenção e Deportação do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE, na sigla em inglês) entrou em contato com os advogados do guatemalteco e que ele retornaria em um voo.