Ex-parceira de "Diddy" Combs diz que ele a obrigava a participar de orgias

Uma ex-companheira de Sean "Diddy" Combs declarou, nesta quinta-feira (5), no julgamento do magnata da música que caiu em desgraça, que ele a obrigava a participar de encontros sexuais com terceiros, em um testemunho fundamental para sustentar as acusações da promotoria.

O depoimento da mulher, identificada como "Jane", atribuído às testemunhas anônimas e que pode se estender por vários dias, corrobora o modus operandi do rapper de 55 anos descrito por outra ex-parceira de Combs, Casandra "Cassie" Ventura, no início do julgamento.