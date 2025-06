'Estamos conversando com clubes', diz Luis Díaz sobre seu futuro no Liverpool

O atacante colombiano Luis Díaz, que desponta como um dos protagonistas da próxima janela de transferências, afirmou nesta quinta-feira (5) que está "conversando com clubes" enquanto espera uma proposta do Liverpool para renovar seu contrato.

"Estamos conversando com clubes, é normal, a janela está abrindo, estamos tentando acertar o que for possível, o que for melhor para nós", disse o jogador em entrevista coletiva em Barranquilla, onde está concentrado com a seleção colombiana para as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Díaz admitiu que espera chegar a um acordo para renovar com o Liverpool, onde se sente "feliz". Seu contrato com o clube inglês vai até 2027, mas depois de uma grande temporada, o atacante busca uma valorização de seu salário.

"Estou só esperando o que pode acontecer, se o Liverpool vai oferecer uma boa renovação ou se ainda tenho os dois anos de contrato que faltam", explicou.

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, afirmou recentemente que gosta do estilo de Díaz e o considera um jogador "fantástico". O colombiano confessou várias vezes sua simpatia pelo clube catalão.