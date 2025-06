Dois mortos em bombardeio russo contra acampamento militar ucraniano

Duas pessoas morreram em um bombardeio russo contra um centro de treinamento no centro da Ucrânia, anunciaram, nesta quinta-feira (5), as autoridades locais, dias depois de um ataque semelhante.

Na quarta-feira, um disparo de míssil russo contra a região central de Poltava deixou "feridos", segundo o exército de terra ucraniano, que não forneceu dados precisos.

No entanto, nesta quinta-feira, o chefe da administração regional, Volodymyr Kogut, anunciou que os médicos "lamentavelmente não puderam salvar a vida de duas pessoas que ficaram feridas" no dia anterior.

Kogut não deu informações sobre a identidade das vítimas mas a imprensa local reportou que uma delas era Artiom Kutsenko, um instrutor militar veterano.

No domingo, um disparo de míssil russo causou a morte de 12 soldados e deixou 60 feridos no campo de treinamento na região de Dnipropetrovsk, também no centro da Ucrânia.