Déficit comercial dos EUA cai mais da metade em abril, após recorde em março

O déficit comercial dos Estados Unidos caiu mais da metade em abril, em comparação com março, após as tarifas sobre as importações do presidente Donald Trump entrarem em vigor, segundo dados oficiais publicados nesta quinta-feira (5).

A maior economia do mundo registrou um déficit comercial de US$ 61,6 bilhões (R$ 347 bilhões na cotação atual) em abril, mês em que as tarifas gerais de 10% foram implementadas sobre a maioria de seus parceiros comerciais.