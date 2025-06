Conmebol multa técnico Segundo Castillo por fazer publicidade em um de seus figurinos chamativos

Segundo Castillo, técnico do Barcelona de Guayquil, foi multado pela Conmebol em US$ 50 mil (aproximadamente R$ 280 mil na cotação atual) por exibir publicidade em um de seus chamativos figurinos durante um jogo da Copa Libertadores.

No duelo pela fase de grupos contra o River Plate, no dia 8 de maio, em Guayaquil, o treinador foi a campo usando um smoking com estampa de leopardo e um broche com o logotipo de uma loteria nacional do Equador.