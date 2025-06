Como descarta saída de Fàbregas e Chivu entra na mira da Inter

"Comunicamos nossa negativa diretamente ao presidente da Inter, que aceitou com a cortesia e clareza esperadas entre dois clubes que professam respeito mútuo", informou o Como em comunicado publicado nesta quinta-feira (5).

O Como descartou a saída de Cesc Fàbregas, após o interesse da Inter de Milão na contratação do treinador espanhol para substituir Simone Inzaghi, que deixou os 'nerazzurri' para comandar o Al-Hilal da Arábia Saudita.

Fàbregas assumiu o Como em julho do ano passado, retornando ao clube onde encerrou sua carreira como jogador, em 2023.

"Por essa razão, tratamos os insistentes rumores sobre seu interesse em nosso treinador como pura fantasia. É pouco provável que alguém persista depois de uma resposta tão clara, principalmente um clube do calibre da Inter", continua a nota.

O clube de Milão, vice-campeão italiano e derrotado na final da Liga dos Campões pelo Paris Saint-Germain por 5 a 0, estaria agora avaliando a contratação do romeno Cristian Chivu.

Ex-jogador da Inter (2007-14), Chivu iniciou sua carreira de técnico nas categorias de base do clube lombardo, antes de assumir o time principal do Parma no meio da temporada e garantir a permanência da equipe na primeira divisão.

