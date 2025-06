China promete defender seus estudantes após suspensão de vistos para Harvard

A proibição de Trump será aplicada por seis meses aos estrangeiros que entram ou tentem entrar nos Estados Unidos para estudar em Harvard por meio do Programa de Estudantes e Visitantes de Intercâmbio.

O presidente acrescentou que os alunos internacionais que já estudam na universidade, com diversos tipos de permissões migratórias, passarão por uma revisão e correm o risco de ter o visto "revogado".

"A China sempre foi contra a politização da cooperação educacional", declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian.

O porta-voz acrescentou que as ações tomadas pela administração Trump "apenas prejudicarão a imagem dos Estados Unidos e sua credibilidade internacional".

O governo Trump mantém um confronto contínuo com o mundo acadêmico, em particular com várias universidades que acusa de viés esquerdista e antissemita.