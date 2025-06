Chanceler alemão evita embate com Trump na Casa Branca, mas pede pressão sobre a Rússia

Merz foi cuidadoso nas palavras quando foi questionado por repórteres sobre os temas ligados à guerra na Ucrânia. O conflito, juntamente com as despesas militares, prometiam ser os focos de divergências entre os dois líderes. O fato de Trump ter divagado sobre os mais diferentes assunto, como tarifas, proibições de entradas, Joe Biden e Elon Musk, pode ter contribuído para um cenário menos agressivo ao alemão.

O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, conseguiu se esquivar de embates durante um encontro com Donald Trump na Casa Branca nesta quinta-feira, 5. As últimas visitas de líderes ao republicano no Salão Oval se mostraram uma emboscada e terminaram em constrangimentos.

Trump chamou a guerra de "banho de sangue", mas comparou a mediação do conflito a uma tentativa de separar crianças brigando no parque: "talvez elas tenham que continuar lutando". "Você vê isso no hóquei, você vê isso nos esportes", disse Trump. "Deixe-os ir por alguns segundos". Mas reconheceu que "provavelmente não será bonito".

Trump interrompeu com uma piada sobre os nazistas. "Aquele não foi um dia agradável para vocês", disse ele, referindo-se à derrota de Adolf Hitler pelos Estados Unidos. Merz respondeu que, "a longo prazo, Sr. Presidente, esta foi a libertação do meu país da ditadura nazista".

Merz, um político de centro-direita e ex-advogado rico, esperava que ele e o presidente falassem a mesma língua. Ele passou grande parte do seu primeiro mês de trabalho ensaiando para o teste, ciente das reprimendas que outros líderes estrangeiros receberam no Oval, incluindo o presidente ucraniano Volodmir Zelenski e o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa.

Mas, primeiro, ele e seus assessores sabiam que ele teria que superar a aparição no Sala Oval. O presidente e seu governo demonstraram uma animosidade especial em relação à Alemanha, entre as nações europeias que Trump vê mais como concorrentes do que como aliadas.

Já de entrada a equipe alemã foi pega de surpresa. Na noite de quarta-feira, 4, as autoridades americanas transferiram a reunião no Salão Oval para o início da visita, antes de um almoço de trabalho. Autoridades alemãs esperavam que o almoço acontecesse primeiro, oferecendo aos líderes a chance de discutir quaisquer divergências em particular antes das câmeras serem ligadas.

A equipe de Merz sabia a importância do primeiro encontro entre os líderes. Seus assessores informaram os repórteres antes da visita que conversaram com assessores de outros líderes que fizeram a peregrinação a Washington para perguntar sobre suas experiências. O próprio Merz conversou com muitos desses líderes, incluindo uma ligação recente com Ramaphosa.

O líder alemão presenteou Trump com um quadro dourado, uma cópia emoldurada da certidão de nascimento do avô de Trump. Friedrich Trump imigrou da Alemanha para os Estados Unidos. A certidão de nascimento tinha uma moldura dourada, refletindo o tom favorito de Trump, que ele usa para ornamentar seu escritório na Casa Branca. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)