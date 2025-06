Bloqueios de estrada para exigir renúncia do presidente Arce se multiplicam na Bolívia

Os bloqueios de estradas na Bolívia liderados por seguidores do ex-presidente Evo Morales se multiplicaram nesta quinta-feira (5), no âmbito de protestos que exigem a renúncia do presidente Luis Arce devido à crise econômica que o país atravessa, informou o governo.

Os bloqueios começaram na segunda-feira e até quarta-feira somavam cerca de vinte, mas nesta quinta-feira já "são mais de 40 pontos de bloqueio" no país, disse a vice-ministra de Comunicação e porta-voz do governo, Gabriela Alcón, em uma coletiva de imprensa.