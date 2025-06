Autoridades alertam sobre maior consumo de drogas sintéticas na Europa

Os produtos sintéticos derivados da cannabis, opioides e catinonas, que têm efeitos semelhantes aos da anfetamina, estão "ganhando terreno", alertou a Agência de Drogas da União Europeia (Euda) nesta quinta-feira (5).

"A Euda calcula que houve 7.500 mortes relacionadas a drogas em 2023" na Europa, em comparação com 7.100 em 2022, disse a agência em um relatório. Na maioria dos casos, as mortes foram causadas pelo uso de "opioides em associação com outras substâncias".