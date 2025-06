Ataque russo com drones deixa cinco mortos no norte da Ucrânia

"Cinco pessoas foram reportadas como mortas, incluindo duas mulheres e uma criança de um ano, que foram encontradas sob os escombros", informou Viacheslav Chaus, funcionário do governo da região de Chernihiv.

Um ataque russo com drones matou cinco pessoas, incluindo uma criança de um ano, na cidade de Priluki, no norte da Ucrânia, informou uma autoridade local nesta quinta-feira.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ele acrescentou que seis pessoas ficaram feridas e foram hospitalizadas. "As explosões danificaram casas em uma zona residencial", afirmou.

Policiais, equipes de resgate e serviços de emergência foram enviados ao local das explosões.

Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, em fevereiro de 2022, dezenas de milhares de pessoas morreram, amplas áreas do leste da Ucrânia foram destruídas e milhões de pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas.

A Ucrânia executou no fim de semana um ataque com drones contra bases militares aéreas russas e destruiu aviões bombardeiros com capacidade nuclear, um prejuízo de bilhões de dólares para Moscou.