Associações europeias de consumidores denunciam a Shein

Nesta quinta-feira (5), quase 20 associações europeias de consumidores anunciaram que apresentaram uma denúncia contra a Shein à Comissão Europeia por "práticas adversas", incluindo a menção de "estoque baixo" em alguns itens, sem provas disso, de acordo com um comunicado.

Em maio, após uma investigação, a União Europeia já havia acusado a Shein de oferecer descontos falsos e informações enganosas sobre a durabilidade dos produtos, e a ameaçou com multas.

As 25 associações europeias de consumidores esperam que esta denúncia, também apresentada às autoridades europeias de proteção ao consumidor, conclua a investigação da UE, "fornecendo provas adicionais sobre as práticas controversas".

Em resposta à AFP, o grupo, fundado na China, mas com sede em Singapura, afirmou que está "trabalhando construtivamente com as autoridades nacionais de proteção ao consumidor e a Comissão Europeia para demonstrar o nosso compromisso com o cumprimento das leis e regulamentos da UE".