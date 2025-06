Ao lado de Macron, Lula defende a democracia e o multilateralismo

Ao lado do presidente francês Emmanuel Macron, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta quinta-feira, 5, a democracia, o multilateralismo e o livre comércio. "Não é possível destruir coisas que foram construídas com muita força depois da Segunda Guerra Mundial e tentar voltar o protecionismo, o unilateralismo e a fraqueza da democracia que estamos vendo no mundo hoje", disse Lula, durante discurso em Paris.

"Defender a democracia não é uma coisa pequena, é a coisa mais importante que a gente tem que fazer. (...) A União Europeia, quando construiu um Parlamento, um Banco Central, uma moeda, as comissões que representam, passa para mim uma espécie de patrimônio universal da democracia, e é isso que temos de garantir. Não podemos vacilar na defesa dessas coisas que são sagradas para a sobrevivência da humanidade", afirmou.