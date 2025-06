Aliança Trump-Musk acaba em tiroteio verbal público entre presidente e empresário

O rompimento entre o presidente dos Estados Unidos e o homem mais rico do mundo está se desenrolando da mesma forma que seu relacionamento começou - rápida, intensa e muito pública. Enquanto Donald Trump se reunia na Salão Oval na quinta-feira com o líder da Alemanha, ele lamentou o azedamento do seu relacionamento com Elon Musk, seu ex-fiel escudeiro que se tornou antagonista do presidente dos EUA nas redes sociais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Trump disse que estava "muito decepcionado" com Musk depois de o bilionário, seu principal apoiador durante a campanha presidencial de 2024 e responsável pelo departamento de corte de gastos nos primeiros meses do governo, criticar duramente o projeto de lei do presidente sobre cortes de impostos e planos de gastos. Durante o encontro com o chanceler alemão Friedrich Merz, na Casa Branca, Trump afirmou estar decepcionado com Elon Musk por causa das críticas que o bilionário fez ao projeto de lei orçamentária que tramita no Congresso. Trump disse que Musk já sabia que o projeto seria enviado ao Congresso e que não sabe se eles terão "uma ótima relação como antes". Pouco depois, Musk respondeu pela rede social X. "Tanto faz", escreveu Musk em sua plataforma de mídia social enquanto respondia a Trump em tempo real. Ele negou ter sido informado sobre o projeto e afirmou que Trump estava sendo ingrato: "Sem mim, Trump teria perdido a eleição". Trump disse que Musk, CEO e fundador da Tesla, "só criou problemas" com o projeto de lei porque ele reduz os créditos fiscais para veículos elétricos.

"Falso", rebateu Musk em sua plataforma de mídia social enquanto o presidente continuava falando. "Este projeto de lei nunca me foi mostrado, nem mesmo uma vez, e foi aprovado no meio da noite tão rapidamente que quase ninguém no Congresso conseguiu lê-lo!" Em seguida, Trump reagiu no Truth Social com uma ameaça: "A maneira mais fácil de economizar bilhões e bilhões de dólares em nosso Orçamento é encerrar os subsídios e contratos governamentais de Elon Musk". Trump também afirmou que "mandou Musk embora" do governo porque ele o estava "irritando". Disse ainda que retirou o "Mandato dos Carros Elétricos" e que o bilionário "ficou louco". O "mandato" citado por Trump é uma referência às políticas de eletrificação do setor automotivo e descarbonização adotadas durante o governo Biden.

Musk voltou a responder no X, dessa vez acusando Trump de estar ligado ao escândalo sexual envolvendo Jeffrey Epstein: "Donald Trump está nos arquivos de Epstein. Essa é a verdadeira razão pela qual eles não foram tornados públicos". Depois, Trump disse não se importar com o fato de Musk "ter se virado" contra ele. Já Musk afirmou que, diante da postura do presidente, a SpaceX deixará de comissionar a cápsula Dragon - usada pela Nasa para levar cargas ao espaço e transportar astronautas. Musk também comentou "Sim" em um post que dizia que Trump deveria sofrer impeachment.

As ações da Tesla, empresa de veículos elétricos de Musk, caíram quase 12% logo após o meio-dia, com a queda ocorrendo no momento em que Trump começou a fazer seus comentários. Fim do 'bromance' e treta pública A magnitude do apoio de Musk a Trump, gastando pelo menos US$ 250 milhões para apoiar sua campanha, e a liberdade que o presidente deu ao bilionário para cortar gastos e no governo com o Departamento de Eficiência Governamental são ofuscadas apenas pela rapidez com que eles se desentenderam.