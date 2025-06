Advogado indígena será presidente da Suprema Corte do México

A mudança no posto chave, reservado por muito tempo para juristas da elite, ocorre após eleições sem precedentes de domingo, nas quais o México se tornou o primeiro país do mundo a eleger todos os juízes por votação popular.

Hugo Aguilar, um advogado indígena que foi assessor de uma guerrilha zapatista, será o presidente da Suprema Corte do México, segundo a contagem oficial de votos concluída nesta quinta-feira (6).

A página oficial do Instituto Nacional Eleitoral (INE) detalha que Aguilar, com 5,3% dos votos, é o candidato mais votado entre os aspirantes a ministros e, por lei, deve comandar o principal tribunal do país, de nove membros, que será formado por outros três homens e cinco mulheres.

Este indígena mixteco, nascido em 1973 no estado de Oaxaca (sul), é considerado próximo ao governo liderado pela presidente esquerdista Claudia Sheinbaum, embora sem militância política, e possui uma carreira na defesa dos direitos dos povos originários.

A votação de domingo contou com a participação de 13% dos cerca de 100 milhões de eleitores, segundo a contagem oficial.

Os nove candidatos a ministros da corte escolhidos foram designados pelos poderes Executivo e Legislativo, ambos controlados pelo oficialismo.