Zelensky classifica condições de paz exigidas pela Rússia como 'ultimatos'

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, classificou nesta quarta-feira (4) as condições da Rússia para colocar fim à invasão da Ucrânia como "ultimatos" inaceitáveis, um sinal do impasse nas negociações. O mandatário ucraniano considerou que continuar as conversações diretas com a Rússia no formato atual poderia não ter "sentido", visto que as reuniões realizadas em Istambul deram poucos resultados, e pediu a organização de um encontro com seu contraparte russo, Vladimir Putin, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O republicano americano indicou, por sua vez, que conversou com Putin e advertiu que não haveria "paz imediata". De acordo com publicações em sua plataforma Truth Social, o presidente russo disse-lhe "muito enfaticamente" que Moscou deve "responder" aos ataques efetuados pelas forças de Kiev contra diversos aeródromos russos no último fim de semana. Na última reunião bilateral, na segunda-feira, sob mediação turca, a delegação russa entregou a Kiev uma lista de exigências, como a retirada das forças ucranianas de quatro regiões que Moscou reivindica, a renúncia da Ucrânia em aderir à Otan e a limitação do tamanho de seu exército. "É um ultimato que a parte russa está nos dando", denunciou Zelensky em uma coletiva de imprensa nesta quarta. Com o exército ucraniano lutando na linha de frente, o chefe de Estado ucraniano e seus aliados europeus pedem há semanas um cessar-fogo incondicional, que o Kremlin rejeita.

Moscou acredita que isso permitiria que Kiev se rearmasse com a ajuda de seus aliados ocidentais e insiste em resolver as "causas profundas" do conflito. O Kremlin busca obter "acordos" prévios antes de uma eventual reunião entre Zelensky e Putin. - "Ataques terroristas" - Nesta quarta-feira, Putin acusou a Ucrânia de estar por trás das explosões que descarrilaram três trens em duas regiões russas fronteiriças no último fim de semana, deixando sete mortos e 113 feridos.

"Todos os crimes cometidos contra civis, especialmente mulheres e crianças, às vésperas de uma nova sessão de negociações de paz que propusemos em Istambul, têm a intenção de dificultar o processo de negociação", denunciou o presidente russo. Também rejeitou a proposta de organizar conversas de alto nível com os ucranianos: "Quem conduz negociações com aqueles que apostam no terrorismo?", questionou, rejeitando um cessar-fogo completo e incondicional no front. "Por que recompensá-los concedendo a eles uma trégua nos combates, que será utilizada para abastecer o regime com armas ocidentais, continuar sua mobilização forçada e preparar novos ataques terroristas?", acrescentou.

Kiev interpreta esta recusa como uma tentativa de Moscou de ganhar tempo para avançar em alguns setores da frente. Zelensky acusou a Rússia de participar das negociações apenas para agradar Trump, que quer que a guerra termine o mais rápido possível, enquanto a Ucrânia e parte da elite americana pedem mais sanções contra Moscou, algo que o republicano descartou no momento. O chefe de gabinete de Zelensky, Andrii Yermak, enfatizou nesta quarta, durante uma reunião com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, que "são necessárias sanções adicionais".