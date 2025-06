Ucrânia diz ter danificado ponte que liga Crimeia à Rússia

Ponte que dá acesso ao território anexado por Putin em 2014 foi alvo de nova ação do serviço secreto ucraniano, que afirma ter plantado explosivos submarinos.O SBU, serviço secreto da Ucrânia, anunciou nesta terça-feira (03/06) ter danificado seriamente um pilar da ponte de Kerch, que liga a Crimeia à Rússia usando explosivos submarinos. "A ponte está efetivamente sob risco de colapsar", alega o órgão, que afirma ter usado 1,1 mil quilos de TNT, depositados ao longo de vários meses. Segundo o SBU, a detonação ocorreu durante a manhã e não feriu civis. Território ucraniano, a Península da Crimeia foi invadida e anexada pela Rússia ainda em 2014, após um referendo que não foi reconhecido pela comunidade internacional. A ação foi estratégica para a Rússia, que desde então controla sozinha o acesso de embarcações ao Mar de Azov. Um vídeo divulgado pelo SBU mostra uma explosão que lançou jatos de água e fumaça negra no ar, mas não comprova se houve danos à estrutura. A Rússia não confirmou o ataque. A ponte chegou a ser fechada por cerca de três horas na manhã desta terça – segundo a mídia local, para remover danos causados por partes de um drone abatido. Posteriormente, os jornais começaram a especular sobre ataques com drones submarinos. A ponte foi inaugurada em 2018 pela Rússia. Por ela transitam tanto carros e caminhões quanto trens, e Kiev alega que ela é crucial para a movimentação de tropas e equipamentos russos. As Forças Armadas ucranianas já investiram contra a infraestrutura outras três vezes em 2022 e 2023. Na primeira vez, outubro de 2022, vários trechos da ponte chegaram a desabar. Em todas as ocasiões, a Rússia efetuou reparos na estrutura. Dias antes, ação espetacular da Ucrânia destruiu parte da frota aérea russa O ataque à ponte que liga a Rússia à Crimeia vem dois dias depois de uma sofisticada ação surpresa com drones ucranianos causar prejuízos significativos à Força Aérea russa. Os drones foram infiltrados na surdina em distintos pontos do território russo, chegando até mesmo à Sibéria e arruinando cerca de um terço da frota de bombardeiros estratégicos russos, segundo o SBU. A audaciosa ofensiva demonstrou sobretudo a capacidade da Ucrânia de atingir alvos de alto valor em qualquer lugar da Rússia, desferindo um golpe humilhante no Kremlin e infligindo perdas significativas à máquina de guerra de Moscou. ra (dpa, DW, ots)