Trump proíbe ou restringe entrada nos EUA a cidadãos de 19 países

A proibição afeta Afeganistão, Mianmar, Chade, República Democrática do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irã, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen.

A restrição parcial de entrada, por sua vez, se aplica a Cuba, Venezuela, Burundi, Laos, Serra Leoa, Togo e Turcomenistão.

Cuba é um "patrocinador do terrorismo" e seu governo "não coopera nem compartilha informação suficiente" com os Estados Unidos, além de se negar "historicamente a readmitir seus nacionais" expulsos, diz o texto.

A Venezuela "carece de uma autoridade central competente ou cooperativa para emitir passaportes ou documentos civis e não conta com medidas adequadas de revisão e verificação", afirma o documento, que também acusa o país de rejeitar "historicamente" os venezuelanos expulsos.

Segundo Trump, a proibição foi motivada por um ataque no Colorado contra manifestantes que pediam a libertação dos reféns israelenses em Gaza. As autoridades americanas o atribuíram a um homem que, segundo elas, estava no país ilegalmente.