Trump assina memorando para revisar certas ações de Biden, questionando seu estado mental

"O memorando orienta buscas de indivíduos que conspiraram para enganar o público sobre o estado mental de Biden e exerceram inconstitucionalmente as autoridades e responsabilidades do presidente", disse a Casa Branca.

O presidente americano, Donald Trump, assinou nesta quarta-feira, 4, um memorando determinando uma investigação sobre "quem dirigiu os Estados Unidos" enquanto o ex-presidente Joe Biden estava no cargo, informou a Casa Branca.

O documento também exige uma investigação sobre as circunstâncias que envolvem a suposta execução de Biden das inúmeras ações executivas durante seus últimos anos no cargo, examinando documentos assinados com autopen, um dispositivo que serve como uma máquina de assinatura.

"A natureza combinada do declínio cognitivo documentado de Biden e o uso repetido de um autopen levanta sérias preocupações sobre a legitimidade de suas ações. Relatórios indicam que, durante anos, o ex-presidente sofreu um sério declínio cognitivo", acrescentou a Casa Branca.