Rutte diz que EUA estão comprometidos com Otan e que Ucrânia está convidada para cúpula

O secretário-Geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, afirmou que os Estados Unidos estão totalmente comprometidos com a organização.

"Os EUA estão totalmente comprometidos com a Otan, totalmente comprometidos com nossos esforços conjuntos no que diz respeito à Ucrânia, não há razão para duvidar disso", afirmou Rutte em coletiva transcrita no site da Otan.