Reddit processa gigante da IA por uso de conteúdo

A plataforma de mídia social Reddit entrou nesta quarta-feira com uma ação judicial nos Estados Unidos contra a Anthropic, acusando a empresa de inteligência artificial (IA) de usar ilegalmente milhões de comentários de usuários para treinar o chatbot Claude.

Avaliada em US$ 61,5 bilhões e respaldada em grande parte pela Amazon, a Anthropic foi fundada em 2021, por ex-executivos da OpenAI, que criou o ChatGPT. Ela se apresenta como uma empresa focada na segurança e no desenvolvimento responsável da IA.

"Este caso é sobre as duas faces da Anthropic: a face pública, que tenta convencer o consumidor de que é uma empresa correta, que respeita os limites e a lei, e a face privada, que ignora qualquer regra que interfira em suas tentativas de encher ainda mais o bolso", diz a ação.

Apesar de a Anthropic afirmar que bloqueou o acesso de seus robôs à Reddit, esta última alega que os sistemas automatizados da empresa de IA coletaram conteúdo dos seus servidores mais de 100.000 vezes nos meses seguintes.

A Reddit busca uma indenização e uma ordem judicial para obrigar a Anthropic a cumprir os termos do seu acordo de usuário. Procurada pela AFP, a empresa de IA informou que não concorda com as afirmações da Reddit e que vai se defender "vigorosamente."