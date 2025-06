Prefeito de cidade equatoriana de Guayaquil denuncia ataques contra comércios

Guayaquil será palco na quinta-feira da partida entre a seleção local e a brasileira, cujos jogadores já treinam na cidade sob a direção do técnico italiano Carlo Ancelotti.

O prefeito de Guayaquil, Aquiles Álvarez, denunciou nesta quarta-feira (4) "atentados" com explosivos em áreas comerciais dessa cidade, uma das mais violentas do Equador. Não há informações sobre vítimas.

A polícia informou à AFP que em La Bahía, no centro de Guayaquil, "foi reportada a detonação de um suposto artefato explosivo (...) que causou danos materiais em três estabelecimentos".

"Esta noite e madrugada foram registrados atentados em Guayaquil: um em vários setores de La Bahía, e outros dois" por volta da 1h local (3h no horário de Brasília), escreveu Álvarez em sua conta no X.

Guayaquil é uma das cidades mais violentas do Equador, onde 3.084 pessoas foram assassinadas entre janeiro e abril deste ano. O país encerrou 2024 com uma taxa de 38 homicídios por cada 100.000 habitantes.

Acrescentou que durante a madrugada, equipes do Grupo de Intervenção e Resgate (GIT) "detonaram de forma controlada (...) dois artefatos tipo dinamite que foram lançados em estabelecimentos comerciais" em outra área da cidade.

O ministro do Interior, John Reimberg, relacionou as explosões com extorsões sofridas pelos comerciantes por parte de grupos criminosos.

"Soubemos que eles tinham recebido mensagens extorsivas, que não quiseram compartilhar conosco. Essa informação para nós é fundamental para poder realizar uma investigação e encontrar os culpados", disse Reimberg em uma entrevista à Teleamazonas.