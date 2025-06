Petróleo cai, afetado por novo aumento de produção da Opep+

Os preços do petróleo caíram nesta quarta-feira (4) após relatos de que o cartel de produtores Opep+ poderia abrir ainda mais suas torneiras de petróleo, o que gera temores de uma sobreoferta no mercado.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em agosto, caiu 1,17%, para 64,86 dólares.