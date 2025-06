Paris busca direitos legais para o rio Sena

A cidade de Paris pretende dotar o rio Sena de personalidade jurídica para poder defender os interesses do curso d'água e seu ecossistema, no âmbito de um movimento mundial de reconhecimento da natureza, que facilitou atribuir esse tipo de direito a vários lugares no mundo.

"O Sena deve poder se defender, como sujeito de direito e não como um objeto, porque sempre será atacado", disse a prefeita de Paris, a socialista Anne Hidalgo.

Este reconhecimento já foi adotado no caso do rio Whanganui, na Nova Zelândia; na lagoa do Mar Menor, na Espanha; e no bosque dos Cedros, no Equador, acrescentou.

O Conselho de Paris baseou suas conclusões em uma convenção civil sobre o futuro do Sena, reunida entre março e maio.

Cinquenta cidadãos escolhidos ao acaso propuseram dotar o Sena de direitos fundamentais, como o "direito de existir, fluir e se regenerar".