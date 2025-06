Onze mortos na Índia em tumulto após chegada de equipe de críquete

"Ninguém esperava uma multidão tão grande. O estádio tem capacidade para 35.000 pessoas mas entre 200.000 e 300.000 vieram", declarou Siddaramaiah, o ministro-chefe do estado de Karnataka, no sul da Índia.

Os incidentes deste tipo são frequentes em eventos multitudinários na Índia, como os festivais religiosos, devido a uma má gestão de multidão e falhas em questão de segurança pública.

Em julho do ano passado, 121 pessoas morreram no estado de Uttar Pradesh, no norte do país, durante uma congregação religiosa hindu.

