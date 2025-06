ONU denuncia decisão 'deliberada' de Israel de privar habitantes de Gaza 'dos meios para sobreviver'

“Ainda ontem (terça-feira), dezenas de pessoas foram dadas como mortas em hospitais depois que as forças israelenses anunciaram que haviam aberto fogo. Esse é o resultado de uma série de decisões deliberadas que privaram sistematicamente dois milhões de pessoas do essencial para sua sobrevivência”, escreveu Tom Fletcher, funcionário da ONU, em um comunicado.

Na terça-feira, 27 pessoas morreram no sul de Gaza quando as tropas israelenses abriram fogo perto de um local de ajuda da GHF, e o Exército afirmou que o incidente estava sendo investigado.

"Abram as passagens, todas elas. Deixem a ajuda que salva vidas passar em grande escala, em todas as direções. Suspendam as restrições sobre com o que e com quanta ajuda podemos entrar".

"Garantam que nossos comboios não sejam retidos por atrasos e negações. Libertem os reféns. Implementem o cessar-fogo", pediu Fletcher, que também coordena a ajuda de emergência.

