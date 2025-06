Na estreia de Ancelotti, Brasil enfrenta Equador, que pode se classificar para a Copa de 2026

Após a longa novela envolvendo Carlo Ancelotti e CBF ter finalmente chegado ao fim em maio, a seleção brasileira finalmente poderá contar com seu novo técnico à beira do gramado nesta quinta-feira (5) em Guayaquil. O Brasil enfrenta o Equador, que com um pé na Copa do Mundo de 2026, planeja estragar a estreia do ilustre treinador. A Seleção, que conquistou seu último título mundial em 2002, espera que este seja o início de uma trajetória rumo ao hexacampeonato, desta vez sob o comando do italiano de 65 anos, que alcançou o recorde de 15 títulos à frente do Real Madrid, incluindo três Ligas dos Campeões.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ao assumir o comando técnico pela primeira vez e deixar Neymar fora da seleção canarinho, "Carletto" enfatizou na semana passada que "o único objetivo é vencer a Copa do Mundo", colocando o Brasil de volta ao topo depois de 24 anos. Mas ainda precisa enfrentar as últimas quatro rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas e um adversário, 'La Tricolor' (2º, 23 pontos), que está invicto em casa e cuja vitória pode torná-lo o segundo classificado da América do Sul, atrás da Argentina (1ª, 31 pontos). Os pentacampeões mundiais estão em quarto lugar com 21 pontos em 14 partidas, o mesmo número de Uruguai (3º) e Paraguai (5º). Se vencerem Equador na quinta e Paraguai na terça-feira, em São Paulo, garantem a vaga. Será uma partida de "altíssimo risco", previu o técnico do Equador, o argentino Sebastián Beccacece.

- "Momento difícil" do Brasil - Com quatro vitórias consecutivas e três empates, vários desses resultados obtidos na altitude de Quito, o Equador vai enfrentar a Seleção no Estádio Monumental, na abafada cidade portuária de Guayaquil às 18h no horário local (20h de Brasília). Sem Neymar, mas com Raphinha, Vinícius Jr. e Casemiro, que retorna à equipe após mais de um ano e meio de ausência, a seleção brasileira espera mostrar uma versão diferente após sofrer uma humilhante derrota por 4 a 1 para a 'Albiceleste', em Buenos Aires, em março.

"É claro que estamos passando por um momento difícil, mas é um novo ciclo, um novo técnico, novos jogadores, e faremos tudo o que pudermos para mudar isso", prometeu o zagueiro Alexsandro, uma das surpresas de Ancelotti. Por coincidência, Willian Pacho e Marquinhos, pilares da defesa do Paris Saint-Germain, vão se enfrentar em Guayaquil. No sábado, a equipe conquistou seu primeiro título da Liga dos Campeões com uma goleada de 5 a 0 sobre a Inter de Milão, em Munique. Pacho se tornou o primeiro equatoriano a vencer o principal torneio de clubes da Europa, e Marquinhos passou a ser o segundo capitão brasileiro a levantar o troféu desde que Marcelo fez o gesto pelo Real Madrid em 2022.

"Nosso verdadeiro objetivo agora é nos classificarmos para a Copa do Mundo e (...) nos entendermos o mais rápido possível [como equipe] para que possamos crescer e ganhar força", disse o zagueiro da seleção canarinho. "Não dá para achar que o Brasil está fragilizado. Para mim isso é um erro", disse Beccacece, que considera a seleção brasileira "um elenco de primeira" e com "o melhor técnico do mundo". - Ataque equatoriano desfalcado -