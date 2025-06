Museu Nacional de Antropologia do México vence o prêmio Princesa das Astúrias da Concórdia

A instituição foi premiada por ser herdeira "de uma longa tradição na defesa e preservação de uma parte essencial do patrimônio antropológico da humanidade que, ao mesmo tempo, expressa os traços de identidade de uma grande nação em que seu povo se reconhece", afirmou o presidente da região das Astúrias, à frente do júri da categoria, Adrián Barbón, ao ler a ata da decisão.

O prestigioso Museu Nacional de Antropologia do México foi anunciado nesta quarta-feira (4) na Espanha como o vencedor do Prêmio Princesa das Astúrias da Concórdia 2025, que exalta o trabalho de "defesa e preservação" do patrimônio antropológico que a instituição cumpre há décadas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Considerado um dos museus mais importantes da América Latina, o MNA é "uma referência global no estudo da humanidade", destacou em um comunicado a Fundação Princesa das Astúrias, que concede a premiação anual.

O museu foi fundado em 1940, após a transferência de parte do acervo do então Museu Nacional de Arqueologia, História e Etnografia para o Castelo de Chapultepec e seu famoso edifício atual foi inaugurado em 1964.

As 20 salas do museu, cujo objetivo é divulgar as coleções arqueológicas e etnográficas mais importantes do México - com 30.000 metros quadrados dedicados à exposição -, receberam no ano passado um recorde de mais de três milhões de visitantes.

rs/du/jvb/fp/yr