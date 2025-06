Microsoft anuncia reforço de cooperação cibernética com UE

A Microsoft disse, nesta quarta-feira (4), que intensificaria sua cooperação com os governos europeus contra as ameaças cibernéticas, incluindo a recopilação de inteligência potencializada por inteligência artificial (IA).

Seu novo Programa de Segurança Europeu "põe a IA no centro do nosso trabalho como uma ferramenta para proteger as necessidades tradicionais de cibersegurança", escreveu o vice-presidente da Microsoft, Brad Smith, em uma publicação de blog.