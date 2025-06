México responderá a tarifas de aço e alumínio se EUA rejeitar acordo

O México vai tomar medidas "na próxima semana" se não alcançar um acordo com os Estados Unidos para ser excluído da cobrança de tarifas de 50% sobre o aço e o alumínio, disse a presidente Claudia Sheinbaum nesta quarta-feira (4).

Sheinbaum qualificou a nova medida do presidente americano, Donald Trump, como "injusta".

Após o anúncio do aumento, o secretário mexicano da Economia, Marcelo Ebrard, anunciou que estará em Washington na próxima sexta-feira para pedir que o México seja excluído.

Na terça-feira, Trump assinou um decreto que aumenta de 25% a 50% as tarifas às importações sobre aço e alumínio, que considera setores estratégicos para a segurança.

A resposta do México, disse, não será "olho por olho" ou uma "vingança", mas uma medida para proteger os empresários nas indústrias do aço e do alumínio.

"Ontem mesmo, a porta-voz da Casa Branca disse que há muito boa colaboração em todos os temas com o México, inclusive no tema da segurança, então não acreditamos que tenha sustentação", disse Sheinbaum.

Em 2024, os Estados Unidos importaram cerca da metade do aço e do alumínio usados no país.